Украинцы смогут увидеть зрелищный звездопад

Звездопад можно будет увидеть 14 декабря. Фото: Pexels

В ночь на 14 декабря в Украине будет виден поток метеоров Геминиды.

Лучшее время для наблюдения звездопада - 3:00, сообщает пресс-служба НАН Украины.

Ученый Иван Крячкай сообщил, что ежечасно будут пролетать около 100 метеоров.

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"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается неподалеку от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около трех часов ночи, когда Луна уже зайдет за горизонт. При благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий, украшенной интенсивным "звездопадом", - сказал он.

20-21 октября метеорный поток Орионид достигнет пика. Ориониды - это поток, метеоры которого словно вылетают из созвездия Ориона. Зрители могут ожидать примерно 10-25 метеоров в час, сообщает Международная метеорная организация. Метеоры Орионид очень быстры, наблюдение за ними следует начинать после 00:00 и до 2:00.