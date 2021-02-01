Украина планирует запустить спутник в космос: стала известна дата

Украина собирается запустить спутник в космос. Фото: Укринформ

Украина до конца года планирует запустить в космос спутник собственного производства.

В правительстве провели совещание по поводу создания украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с основными разработчиками, а также с заказчиками спутниковых услуг, рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook.

В Украине есть значительный научно-технический потенциал и возможность для того, чтобы иметь собственное группировки космических аппаратов на околоземной орбите.

Космический аппарат дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)" нужно запустить на орбиту к концу 2021 года. Министр уверяет, что это вполне реально сделать при условии максимально эффективной работы.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го, года 30-летия Независимости Украины. Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом", — сказал Уруский.

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Ранее украинцы разработали универсальный космический разъем для дозаправки спутников на орбите жидкостью, газом и электроэнергией.