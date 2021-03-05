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пятница, 05 марта 2021 11:13

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

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Ученый создал шаровые молнии в лаборатории
Ученый создал шаровые молнии в лаборатории фото: futurum.today

5 марта 1904 года американский изобретатель и физик Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии.

По некоторым свидетельствам, Никола Тесла умел воспроизводить шаровые молнии. Он делал это в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, где работал с 1899-го до 1900 года. Однако он не оставил четких описаний своего метода, позволяющих повторить такое исследование.

Шаровая молния является редким атмосферным явлением, имеющим вид подвижного сгустка плазмы размером от нескольких до несколько см. Иногда она издает звук, подобный шипению. Относительно природы этого явления до сих пор не существует единого мнения. Несомненным является то, что шаровая молния является одной из форм электрического разряда.

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Существует около 200 теорий, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожи, но кратковременные явления удавалось получить несколькими различными способами. Но о происхождении естественной шаровой молнии вопрос остается открытым.

Широко распространено мнение, что шаровая молния - естественное явление электрического происхождения, то есть является разновидностью молнии, которая существует длительное время и имеет форму шара. Она способна перемещаться по непредсказуемой, иногда странной для очевидцев траектории.

В 1753 году Георг Рихман, действительный член Петербургской Академии Наук, погиб от удара шаровой молнии. Он изобрел прибор для изучения атмосферного электричества, поэтому когда на очередном заседании услышал, что надвигается гроза, срочно отправился домой вместе с гравером, чтобы отобразить явление.

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Дата
05
марта

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

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