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суббота, 17 апреля 2021 06:33

Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19

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Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19
Создали датчик, который реагирует на опасный ход коронавируса. Фото: Reuters

Специалисты из Университета Техаса в Далласе (США) разработали датчик пота, который действует как система раннего предупреждения о надвигающемся "цитокиновом шторме" при коронавирусе и других инфекциях.

Устройство размером с часы может помочь врачам более эффективно лечить пациентов. Результаты первых тестов были представлены в докладе Американского химического общества (ACS), пишет Daily Mail.

"Так происходит, когда химические вещества в кровотоке, называемые цитокинами, быстро размножаются и выходят из-под контроля. Они предназначены для ограничения и контроля иммунной системы, и когда не работают, это может привести к воспалению и повреждению органов", – пояснили ученые.

Сенсор, который содержит два электрода, покрыт антителами, которые связываются с двумя белками, и этот процесс изменяет электрический ток, идущий к считывающему устройству. Затем считыватель по беспроводной сети передает данные в приложение для смартфона, которое преобразует электрические измерения в концентрации белка. Через несколько минут старый пот выходит наружу, а недавно выделенный поступает на полоску для анализа.

Для своего нового сенсора цитокинов исследователи создали сенсорные полоски с антителами сразу против семи воспалительных белков и протестировали его на шести здоровых людях, а также на пяти больных гриппом (этот вирус тоже может вызвать "цитокиновый шторм"). Чтобы собрать достаточно пота для тестирования, ученые попросили пациентов заняться физическими упражнениями или прикладывали небольшой электрический ток к коже пациентов.

У всех участников теста обнаружили цитокины в поту, что соответствовало ожидаемым значением, основанным на предыдущем исследовании. И только в двух из больных уровень этих веществ был повышен.

Ученые говорят, что система раннего предупреждения позволит врачам быстро назначать пациентам препараты, которые снизит риск выхода "цитокинового шторма" из-под контроля.

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Цитокины выделяются с потом в меньшем количестве, чем в крови. И хотя анализы крови могут измерять эти вещества, их сложно выполнять дома, и они не могут постоянно контролировать уровень белков. Еще в начале пандемии врачи признали, что "цитокиновый шторм" может повредить органы, вызывая тяжелое заболевание и подвергая человека высокому риску смерти.

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