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вторник, 31 августа 2021 07:43

Ученые сделали важное открытие о Covid-19

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Ученые сделали важное открытие о Covid-19
Коронавирус мутирует еженедельно. Фото: pixabay.com

Вируса Covid-19 мутирует минимум раз в неделю. Поэтому специалисты не успевают их секвенировать.

Это в ходе исследования обнаружили сотрудники британского Центра эволюции Милнера в Университете Бата и Отдела генетики человека в Эдинбургском университете, говорится в научной статье Genome Biology and Evolution.

По словам ученых, мутации в вирусах происходят регулярно. Одни способствуют выживанию вируса, а другие наоборот. Штаммы, которые приобретают неудачных мутаций, поспешно "выходят из игры". И тогда ученые не успевают составить подробную характеристику генома вируса.

"Наши результаты означают, что если пациент страдает коронавирусом больше чем несколько недель, то вирус успеет эволюционировать, потенциально приведет к появлению его новых вариантов", - пояснил профессор Лоуренс Херст из Центра эволюции Милнера.

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Он подчеркнул, что чаще большинство людей передает вирус до того, как он успевает мутировать. Поэтому вероятность эволюции Covid-19 у одного пациента не столь высока.

Ранее ученые предполагали, что вирус SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в две недели. Их оценки не учитывали многие мутации, которые реально происходили, но так и не были обнаружены при секвенирования.

Молодежь стала чаще болеть коронавирусом. Изменились и первые симптомы заболевания. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Потеря обоняния и вкуса у пациентов случается реже. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни является расстройство желудочно-кишечного тракта.

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