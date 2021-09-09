Ученые разработали Covid-вакцину двойного действия

В испытаниях будут участвовать 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Фото: pixabay.com

Американская компания Novavax сообщила о начале испытаний новой Covid-вакцины, которая одновременно будет защищать и от гриппа.

Исследования будут проводить в Австралии, пишет Reuters. В них собираются участвовать 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет.

"Комбинация двух вакцин при помощи единой схемы обеспечит высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа", - заявил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

Комбинированный препарат получат участники исследования, которые уже переболели коронавирусом или вакцинировались против инфекции.

Экстренное применение первой вакцины от коронавируса американской компании Novavax в Украине разрешили в феврале.

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Covid-вакцина Novavax показала эффективность против первоначального варианта коронавируса 96,4%, а также 86,3% против так называемого британского штамма. Если говорить о тяжелом течении инфекции, препарат продемонстрировал 100% эффективности. Отдельно вакцину Novavax испытали в ЮАР, где преобладает более агрессивный штамм Covid-19. Там препарат показал эффективность в пределах 55%, полностью предотвращая тяжелые формы заболевания и смертность.