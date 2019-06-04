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вторник, 04 июня 2019 16:18

Ученые поняли, как предотвратить распространение птичьего гриппа

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Ученые поняли, как предотвратить распространение птичьего гриппа
Птичий грипп можно остановить благодаря технике редактирования генов Фото:Укрінформ

Ученые решили изменить генетический код домашней курицы, чтобы избежать дальнейшего распространения птичьего гриппа.

Основные опасности заболевания - мутация и быстрое распространение. Сначала вирус попадает в организм курицы, однако мутирует и заражает человека.

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Исследователи Имперского колледжа Лондона и Университета Эдинбурга изменили ДНК так, чтобы заболевание не имело возможности размножаться, сообщает Daily Star.

"Это важный прорыв, указывающий на возможность использования техники изменения генов для выращивания кур, устойчивых к птичьему гриппу", - объяснил Майкл Макгрю, автор проекта.

Перед тем, как выращивать таких птиц, ученые планируют проверить, к каким изменениям приведет такое вмешательство в их гены.

Последняя эпидемия птичьего гриппа произошла в 2009-2010-х. Жертвами ее стали около 500 тыс. человек.

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