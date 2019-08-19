Ученые погрузятся в море на 10 км, чтобы найти микропластик

Пластиковые отходы будут искать ученые в море на глубине около 10 км Фото: ukrinform.ua

Японский национальный исследовательский институт начинает проект по изучению уровня загрязнения пластиковыми отходами глубин океана.

Проект стартует 28 августа и продлится три недели. Его будут проводить в заливе Сагами к югу от Токио и в водах у полуострова Босо, сообщает NHK.

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В течение всего времени ученые Японского агентства морских геологических наук и технологий будут измерять количество микропластику в осадочных отложениях на морском дне на глубинах от 1200 до 9200 м.

Ученые будут изучать, когда произошло накопление микропластику и можно ли его обнаружить в желудках морских животных.

Микропластика не является специфическим видом пластмассы, а любым фрагментом пластика длиной менее 5 мм.