Ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге

Мозг не может одновременно выполнять несколько задач. Фото: studienstrategie.de

Мозг не может одновременно выполнять несколько задач, ему для этого не хватает ресурсов.

"Многозадачность - это миф. Мозг не умеет одновременно выполнять более чем два процесса, требующие сосредоточения внимания. Ему просто не хватает ресурсов. Человек может иметь навыки, которые у него автоматизированы, - например, вождение автомобиля. На таких процессах мозг внимание уже не акцентирует и параллельно работает над чем-либо другим. Люди, которых называют полизадачными, - это в действительности те, которые умеют очень быстро переключаться с одной задачи на другую", - объясняет кандидат биологических наук, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Виктор Комаренко, пишет expres.ua.

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Ученый добавляет, что те, кто делает несколько дел одновременно допускают больше ошибок, чем те, кто фокусируется только на одной задаче.

Ученые из разных стран мира не прекращают исследовать человеческий мозг. Одно из необычных открытий - признаки высокого IQ, кроются во внешности или привычках человека.