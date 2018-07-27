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суббота, 28 июля 2018 05:28

Маты и одиночество: назвали неожиданные признаки высокого IQ

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Маты и одиночество: назвали неожиданные признаки высокого IQ
Музыкальные занятия и чтение формируют высокий уровень интеллекта у детей. Фото.zelv.ru

Ученые из разных стран мира не прекращают исследовать человеческий мозг. Одно из необычных открытий - признаки высокого IQ, кроются во внешности или привычках человека.

Одиночество. Умные люди больше любят быть наедине со своими мыслями и планами, чем шумные компании, пишет портал "Zelv".

Чтение. Книги детства делают умнее. Влияет также ранние навыки чтения. Позже эти факторы формируют кругозор человека.

Музыка. Дети, которые занимаются вокалом или играют на клавишных инструментах, имеют более высокий IQ, чем те которые ходят в театральный кружке.

Спорт. Люди, которые выбирают более спокойное времяпровождение или предпочитают интеллектуальной труда имеют более высокий IQ, чем те занимающихся спортом.

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Цвет глаз. Считают, что люди со светлыми глазами умнее темноглазых.

Длина пальца. Безымянный палец, отличающийся необыкновенной длиной, указывает на способности к математическому и пространственному мышления. Такие люди зарабатывают больше.

Пессимизм. Все умные люди - это пессимисты, которые способны представлять различные неприятные ситуации. Соответственно, они более готовы к разным сценариям событий.

Нецензурные слова. Чем больше человек знает нецензурных слов, тем больше его словарный запас, считают ученые.

Ученые из Дании выяснили, что одиночество повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Как мужчины, так и женщины, которые чувствовали себя одинокими, втрое чаще страдали от депрессии, панических атак и тревоги.

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