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суббота, 31 июля 2021 21:41

Ученые назвали главные причины уменьшения мозга

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Ученые назвали главные причины уменьшения мозга
Фото: Pixabay

Австралийские ученые в своем новом исследовании обнаружили причины уменьшения человеческого мозга. Главным фактором в этом является переизбыток алкоголя в организме. Об этом пишет Мedikforum.

Оказывается, даже два бокала вина в неделю негативно сказываются на человеческом организме, а если употреблять больше, то уменьшается мозг. Также ученые говорят, что на втором месте столь неутешительной тенденции - употребление кофе в избытке и рекомендуют пить не больше двух-трех чашек в день.

Мозг может сокращаться и в результате малого количества физических нагрузок. В частности, из-за нехватки прогулок на свежем воздухе и активных движений. Еще одной причиной уменьшения миндалин мозга ученые называют стрессовые ситуации, из-за которых нарушается память.

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Кроме этого, эксперты подтвердили проведенное в 2014 году исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса, в котором говорилось, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объемах быстрее.

Ранее ученые пришли к выводу, что экология региона, в котором живут дети, связана с тем, как они учатся.

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