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вторник, 24 сентября 2019 11:29

Технологию украинского студента пустят в массовое производство

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Автор: МОН
  Валентин Фречка придумал технологию изготовления бумаги из опавших листьев
Валентин Фречка придумал технологию изготовления бумаги из опавших листьев

В Украине планируют начать выпуск eco-friendly бумаги из опавших листьев.

Технологию предложил украинский школьник, сейчас студент КНУ им. Т. Шевченка Валентин Фречка, передает МОН.

Недавно технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf прошла испытания на специализированном оборудовании. Сейчас она готова к работе в масштабных условиях.

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"Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная", - написал Фречка.

Автор: МОН
  Изготовление бумаги из опавших листьев
Изготовление бумаги из опавших листьев

По его словам, необходимо усовершенствовать некоторые детали, однако скоро будет первая в мире линия переработки опавших листьев на бумажную продукцию.

Валентин Фречка благодаря своему проекту получил "золото" на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

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