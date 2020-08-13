Шведская компания приобрела украинскую студию-разработчика видеоигр

Embracer Group выплатит $ 25 млн наличными, а остальную сумму отдадут акциями Иллюстрация: microsoft.com

Шведская компания Embracer Group приобрела украинскую студию-разработчика видеоигр 4A Games, известную франшизой Metro, за $36 млн. Соглашение заключили через дочернюю компанию Sabre Interactive.

"Благодаря этому Sabre Interactive привлекает к работе авторитетную команду из более чем 150 человек в двух студиях на Мальте и в Украине, а также лучшую в своем классе технологию шутеров от первого лица. Закрепляет одну из лучших инди-студий в отрасли с потенциалом и возможностями для создание еще одного AAA проекта. Укрепляет свои позиции на рынке разработчиков игр в СНГ и Украине", - говорится в сообщении Embracer Group.

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Embracer Group и Sabre Interactive обещают продолжить развивать серию Metro и сосредоточиться на создании многопользовательской игры для фанатов.

4A Games - студия разработки высокобюджетных видеоигр. Компанию основали в 2005 году 3 разработчика студии GSC Game World. Через 5 лет увидела свет первая игра Metro 2033. В 2014 году студия расширилась и переехала на Мальту. Сейчас ее команда состоит из более чем 150 человек с уникальным и разнообразным опытом.