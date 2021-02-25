Стартует первый этап сертификации учителей фото: education.ua

27 февраля состоится 1-й этап сертификации - независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальной школы.

Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Для входа в пункт тестирования участник сертификации должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Тест составили на украинском языке. Он содержит 100 задач, на выполнение которых отведено 180 мин. Содержание теста определено Программой независимого тестирования.

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Кроме того, на YouTube-канале Украинского центра оценивания качества образования участники сертификации имеют возможность ознакомиться с задачами независимого тестирования предыдущих лет и комментариями к ним.

1-й этап сертификации - независимое тестирование. Его организует Украинский центр оценивания качества образования. 2 последующих этапа будет проводить Государственная служба качества образования. Самооценка собственного педагогического мастерства участником сертификации будет проходить с 29 марта по 20 апреля. Изучение практического опыта участников сертификации будут осуществлять с 20 сентября по 12 ноября.

1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более, чем с 5 учебных предметов.