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понедельник, 04 ноября 2019 15:04

Стартовали продажи гаджета против депрессии

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Стартовали продажи гаджета против депрессии
Гаджет от депрессии продают в Великобритании Фото: Flow Neuroscience

В Великобритании начались продажи устройства, который уменьшает симптомы хронической депрессии.

К гаджету предлагают бесплатное приложение, содержащее программу терапии, разработанную психологами. Кроме этого, он напоминание о сне, питании и физических упражнениях, сообщают компания-разработчик Flow Neuroscience.

Устройство крепится на лоб. Оно передает небольшой толчок электроэнергии в префронтальную кору. Соответствующая технология называется "транскраниальная стимуляция постоянным током".

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Хроническая депрессия уменьшает активность в левой части префронтальной коры человека. Мягкие толчки от гаджета должны ее увеличить.

Устройство может вызвать периодическую головную боль и покраснение кожи в месте расположения электродов.

Префронтальная кора - часть мозга, которая отвечает за личность, решений и регулирования эмоций.

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