Стартовали продажи гаджета против депрессии

В Великобритании начались продажи устройства, который уменьшает симптомы хронической депрессии.
К гаджету предлагают бесплатное приложение, содержащее программу терапии, разработанную психологами. Кроме этого, он напоминание о сне, питании и физических упражнениях, сообщают компания-разработчик Flow Neuroscience.
Устройство крепится на лоб. Оно передает небольшой толчок электроэнергии в префронтальную кору. Соответствующая технология называется "транскраниальная стимуляция постоянным током".
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Хроническая депрессия уменьшает активность в левой части префронтальной коры человека. Мягкие толчки от гаджета должны ее увеличить.
Устройство может вызвать периодическую головную боль и покраснение кожи в месте расположения электродов.
Префронтальная кора - часть мозга, которая отвечает за личность, решений и регулирования эмоций.
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