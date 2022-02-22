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вторник, 22 февраля 2022 09:58

Starlink Илона Маска перенес дату запуска спутникового интернета в Украине

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Starlink Илона Маска перенес дату запуска спутникового интернета в Украине
На неофициальных картах видно, как над территорией Украины пролетают некоторые спутники Маска.

Starlink, оператор спутникового интернета Илона Маска, перенес запуск услуг в Украине с 2022 на 2023 год.

Об этом сообщает dev.ua.

"Starlink планирует расширить услуги в вашем регионе в 2023 году. Доступность зависит от одобрения регулирующих органов",— говорится в сообщении компании при оформлении предварительного заказа по конкретному адресу в Украине.

В прошлом году текст сообщения был точно такой же, только год старта услуги в регионе указывался другой — 2022 год.

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Анонсированная цена (депозит) осталась неизменной - $99.

На неофициальных картах покрытия сети Starlink видно, как над территорией Украины пролетают некоторые спутники Маска. Впрочем, это ничего не означает.

Ранее компания Starlink собиралась обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом примерно до конца 2021 года. Но сложности могли возникнуть в том числе с процессом оформления лицензий в разных регионах.

Работа Starlink в Украине была бы актуальна в случае российского наступления и возможных проблем с доступом к интернету. Россия серьезно озабочена Starlink из-за ее устойчивости к внешнему воздействию.

Соседние и близкие к Украине страны – Словакия, Чехия, Польша, Литва – уже тестируют Starlink.
Минцифра предлагала SpaceX сделать Украину пилотной площадкой для запуска Starlink, чтобы она стала третьей или четвертой страной в Европе с покрытием Starlink.

Как сообщала частная американская компания Maxar Technologies, со своих спутников фотографирует месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.
На кадрах видно, как и когда на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики, военные вертолеты и другая техника.

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