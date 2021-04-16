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пятница, 16 апреля 2021 19:40

Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
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Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Фото: PM GO: Go global!
Григорий Бакунов
Дэниэл Эванс
Игорь Жданов
Катерина Белорусская

14 мая в 10:30 предприниматели и топменеджеры глобальных компаний соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO: Go global!

Международных компаний становится все больше. Еще никогда бизнесу не было так просто привлечь новых клиентов — в этом помогает Интернет, продвинутая аналитика и глобализация в целом.

Мир покоряют глобальные компании. TikTok сразу ориентировался на международный рынок — во многом эта установка позволила соцсети за два года стать главным конкурентом Facebook и Instagram. Netflix стал серьезным игроком на рынке стриминга, а затем сменил его после глобальной экспансии.

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На седьмой конференции PM GO соберутся предприниматели, топменеджеры международных компаний, маркетологи и расскажут о том, как правильно go global. Локальные привычки блокируют масштабирования? Решения обеспечивают победу на новых рынках? Какими должны быть лидеры нового поколения глобализации? На эти и многие другие вопросы ответят:

Алекса Майер, Head of Industry, US & CA Retail Apps в Google — более 6 лет работает с крупнейшими ритейлерами для их продвижения на сервисах Google.

Дэниэл Эванс, Public Figure Partnerships в TikTok — работает над привлечением и удержанием инфлюенсеров из мира спорта, моды, лайфстайла и развлечений в социальной сети.

Сергей Портнов, Chairman of the Supervisory Board, Parimatch — трансформировал букмекерский бизнес в передовую технологическую компанию и признанный международный бренд.

Григорий Бакунов, CTO, VP of Technology, Parimatch Tech — более 15 лет занимался запуском интернет-проектов и распространением инноваций в Yandex, а теперь руководит цифровым развитием в Parimatch.

Свати Мохан, Business & Brand Leader. Ex-Head of Marketing, Netflix India — работает над созданием продуктов, которые способствуют росту бизнеса благодаря взаимодействию с пользователями и формированию новых привычек.

Игорь Жаданов, СEO и соучредитель Readdle — руководитель IT-компании, продукты которой загрузили более 150 млн человек по всему миру, а среди бизнес-клиентов — Siemens, BMW, Scandinavian Airlines и Roche.

Екатерина Белорусская, Founder, Member of Supervisory Board at Parimatch, Chairwoman of Parimatch Foundation — руководит благотворительным фондом, который помогает детям, независимо от их физических особенностей, социального статуса и других барьеров, получить доступ к обучению и занятий спортом.

На конференции PM GO: Go global! можно будет послушать доклады, панельные дискуссии и интервью. Событие будет интересно тем предпринимателям, которые задумываются или уже масштабируют свой бизнес. Маркетологи, разработчики и менеджеры узнают, как менять процессы, их продуктом пользовались во всем мире.

Участие в PM GO: Go global! бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентации Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля. Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags.

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апреля

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