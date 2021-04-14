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среда, 14 апреля 2021 17:29

Samsung представит "самый мощный" Galaxy

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Samsung представит &quot;самый мощный&quot; Galaxy
Samsung представит "самый мощный" Galaxy фото: modojo.com

28 апреля компания Samsung объявила о проведении очередного онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked. Во время него состоится презентация "самого мощного" Galaxy.

Пока неизвестно, о каком устройстве идет речь, сообщает The Verge.

Вероятно, речь идет о новой линейке ноутбуков Galaxy Book Pro. Они будут иметь 13,3-дюймовые и 15,6-дюймовые OLED-дисплеи, поддержку S-Pen и обновленные процессоры Intel.

Одна из новых моделей - Galaxy Book Pro 360, которая позволит раскрывать крышку с экраном на 360°, поддерживает 5G.

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Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентации Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля. Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags.

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