Samsung представит "самый мощный" Galaxy фото: modojo.com

28 апреля компания Samsung объявила о проведении очередного онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked. Во время него состоится презентация "самого мощного" Galaxy.

Пока неизвестно, о каком устройстве идет речь, сообщает The Verge.

Вероятно, речь идет о новой линейке ноутбуков Galaxy Book Pro. Они будут иметь 13,3-дюймовые и 15,6-дюймовые OLED-дисплеи, поддержку S-Pen и обновленные процессоры Intel.

Одна из новых моделей - Galaxy Book Pro 360, которая позволит раскрывать крышку с экраном на 360°, поддерживает 5G.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone получит подэкранный Face ID

Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентации Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля. Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags.