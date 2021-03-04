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четверг, 04 марта 2021 23:23

SpaceX запустит украинский спутник. Цена контракта - $1 млн

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SpaceX запустит украинский спутник. Цена контракта - $1 млн
SpaceX согласилась запустить украинский спутник. Фото: Reuters

Украина договорилась о запуске на орбиту украинского спутника ДЗЗ "Сич 2-30 (2-1)" ракетой компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Контракт планируют подписать в пятницу, 5 марта.

"Очередной этап переговоров со SpaceX завершился успешно, и мы можем подписать договор на пусковые услуги. Цена контракта - 1 млн долл. США, что является чрезвычайно приятной ценой для Украины и в шесть раз ниже той, которая была запланирована", - рассказал председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Комитет поручает КБ "Южное" отработать все вопросы и подписать контракт.

"В течение месяца мы ожидаем окончательного технического решения по запуску. Мы верим в то, что все препятствия будут преодолены и спутник будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", - отметил Наталуха.

В декабре 2012 года Украина потеряла связь со своим компактным космическим аппаратом ДЗЗ "Сич-2". Его следующая модификация - "Сич-2-1" не первый год разрабатывается в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.

Для запуска Украина выбрала основанную Маском американскую компанию SpaceX.
Переговоры с SpaceX продолжались с декабря 2020 года.

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