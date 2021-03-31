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среда, 31 марта 2021 13:55

Создали первый замок-молнию

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Создали первый замок-молнию
Создали первый замок-молнию фото: artstep.com.ua

31 марта 1896 года американский изобретатель Витком Джадсон запатентовал первый замок-молнию.

Ее использовали как застежку на ботинках. Она состояла из двух цепочек, на каждой из которых чередовались крючки с отверстиями, которые цеплялись друг к другу с помощью подвижной металлической скрепки.

Молния не имела коммерческого успеха из-за дороговизны производства и ненадежности в применении. Оказавшись на грани банкротства, Джадсон взял в партнеры Гарри Эрла и Луиса Уокера.

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Уокер привлек к исследованиям американского инженера шведского происхождения - Гидеона Сундбэка. 29 апреля 1913 года Гидеон Сундбэк запатентовал молнию, которая состояла из двух текстильных лент, на которых были закреплены в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок происходило с помощью замка, котрорый скользит по лентам.

В начале 30-х годов благодаря модельеру Эльзе Скапарелли молния появилась на детских вещах. В 1937 году французский модельер Жан Клод поместил молнию на брюках.

В женскую моду молния попала в послевоенные годы.

Платье развилось из древних плащей и накидок как результат эволюции кроя, усовершенствования материалов и увеличения разнообразия одежды. К середине XV в. женское платье нашло предельно высокую линию талии, остроугольный глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметричную юбку.

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Дата
31
марта

Создали первый замок-молнию

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