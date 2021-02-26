Создали первую в мире стеклодувную машину фото: Le Journal des Enterprises

26 февраля 1895 года в штате Огайо в США запатентовали стеклодувную машину. Ее создал рабочий-стеклодув Майкл Оуэн, стремясь облегчить свой труд.

Задача осложнялась тем, что части машины, соприкасающиеся с расплавленным стеклом, были холоднее стеклянной массы, которая моментально затвердевает. Держать же всю машину при температуре расплавленного стекла было невозможно. Это сделало необходимым применение специальных сплавов, поверхность которых была бы устойчивой при высокой температуре.

В результате многолетней работы Оуэнс сконструировал первую в мире машину-автомат для изготовления бутылок. Автомат установили над горшком с расплавленной стеклянной массы. Насос стал засасывать расплавленное стекло. Силой сжатого воздуха сначала раздувался пузырь, который затем вдували в форму.

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Впоследствии возникли неожиданные трудности. Во-первых, машина засасывала разное количество стекла в зависимости от температуры расплавленной массы. Во-вторых, стекло все же частично охлаждалось в машине, поэтому при раздувании пузыря каждый раз надо было создавать разное давление воздуха. Машина снова не смогла работать.

Впоследствии Оуэнс создал автомат, который мог изготавливать бутылки без участия человека.

Пластиковые бутылки впервые использовали в коммерческих целях 1947 года. Они оставались относительно дорогими в начале 1960 годов. Пластиковые бутылки пользовались спросом у производителей и потребителей за их простоту применения. По сравнению со стеклянными бутылками они имели низкие затраты на производство.