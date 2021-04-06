Создали экологически чистый пластик из рыбных отходов фото: EurekAlert

Канадские химики создали биоразлагаемый пластик. Его создали из рыбных отходов, в частности голов, костей и чешуи.

Специфического запаха экополиуретан не имеет, информирует EurekAlert.

Новый материал сможет заменить пластик на основе сырой нефти, который используют в бытовой технике и строительных материалах. Результаты своей работы ученые представят на весеннем собрании Американского химического общества.

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"В случае успешной разработки полиуретана на основе рыбьего жира, мы можем помочь удовлетворить огромную потребность в экологически чистом пластике. Важно, чтобы мы начали разработку этого материала, который можно переделать или безопасно утилизировать, после окончания срока службы. Например, в процессе химического разложения на углекислый газ и воду", - заявила ведущая автор исследования Франческа Кертон.

Исследовательница начала свою работу по изучению жиров, полученных из отходов атлантического лосося. В результате исследования установили, что новый материал легко разлагается.

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