Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Состоялся первый беспосадочный полет фото: Wikiwand.org

2 марта 1949 года закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара, который продолжался 94 ч. Его осуществили на самолете Lucky Lady II - B-50 Superfortress. Экипаж состоял из 13 человек.

B-50 Superfortress является стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Он завершает глубокую модификацию серийного бомбардировщика B-29 Superfortress с новыми, более мощными двигателями и увеличенной боевой нагрузкой. Самолет имеет удлиненный киль и мотогондолы со смещенными назад нижними воздухозаборниками маслорадиаторов.

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1944-го, во время этапа проектирования под заказ на 200 ед., получил первоначальное обозначение B-29D. В сентябре 1945 года, в условиях резкого сокращения военных заказов, в процессе оформления первого послевоенного подряда, фирма Boeing, по согласованию с заказчиком, присвоила самолету новое обозначение В-50, которое навсегда оставило его в тени своего знаменитого предшественника.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер", который построили братья Орвилл и Вилбер Райт в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с. и пролетел 260 м.