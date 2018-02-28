Шопинг возбуждает женщин - исследование

Шопинг возбуждает женщин. Фото: w-s.com.ua

Шопинг возбуждает женщин так же, как просмотр порнографических фильмов.

Британские ученые обнаружили, что скидки и подарочные сертификаты возбуждают женщин, пишет zhinku.info.

Медики провели эксперимент с участием полусотни женщин разного возраста. У них измеряли активность эмоциональных областей мозга во время похода по магазинам, просмотра эротического или порнографического фильма.

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Эмоциональное состояние анализировали с помощью специального аппарата iMotion. Его подключали к телу женщин. Оказалось, что подарочный сертификат, скидки или информация о них вызывает у людей возбуждение. Оно идентично сексуальному подъему.

Дамы в среднем тратят на выбор одежды для работы 14 мин. Это - 2,5 дней в году. За средний срок службы в 47 лет - это 119 дней, проведенных перед гардеробом.