  Sony презентовала новые игры для Play Station 4 и PlayStation 5

26 февраля японская корпорация Sony провела презентацию новых проектов для Play Station 4 и PlayStation 5.

Поклонников серии компьютерных игр Final Fantasy порадовали анонсом Final Fantasy VII Remake Intergrade для PlayStation 5. Переиздание получит улучшенные текстуры, освещение, 60 к/с, фоторежим и другие улучшения, информирует Ixbt.com.

Во время мероприятия State of Play презентовали игру Sifu для поклонников восточных боевых искусств, трехмерный платформер Solar Ash, Five Nights at Freddy's: Security Breach, платформер Oddworld: Soulstorm, Kena: Bridge of Spirits, Deathloop, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Returnal и Knockout City.

Президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что поставки PlayStation 5 сохранятся на невысоком уровне в 1-й половине 2021 года и начнут расти только во 2-й его половине.

Запад State of Play длился 30 мин. и начался 26 февраля в 1:00 на Twitch и YouTube.

В киевском ТРЦ Blockbuster Mall 26 февраля откроется 1-й в Украине фирменный магазин Sony Centre. В магазине представят ассортимент видео-, фото-, аудиотехники, телевизоров и PlayStation.