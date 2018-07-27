Солнце имеет свой звук - NASA обнародовало аудиозапись

NASA опубликовало звуки Солнца. Фото: УН

NASA опубликовало звуки Солнца.

Специалисты американского космического агентства в течение 40 дней фиксировали вибрации звезды, которые превратили в аудиофайл, сообщили на сайте.

"Как и любая другая звезда, на Солнце происходят так называемые звездотрясения, из-за чего возникают вибрации. Все солнечные вибрации фиксировали с помощью прибора Мichelson Doppler Imager, который способен захватывать доплеровское смещение спектральных линий", - говорят ученые.

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Полученные таким образом данные были переданы экспертам в Стэнфордский университет, где вибрации и были преобразованы в звук. Убрав все посторонние шумы, включая звуки от движения самого высокочувствительного прибора, специалистам удалось сделать аудиофайл, ускорив полученные звуки в 42 тыс. раз.

NASA отправит космический зонд к Солнцу. Корабль планируют запустить в августе 2018 года. После старта с мыса Канаверал во Флориде и выходы в открытый космос корабль разгонится до скорости в 700 тыс. км/ч и возьмет курс на Солнце. Вывод космического аппарата на орбиту будет осуществлять ракета Delta IV Heavy. С расстояния в 6,5 млн км корабль будет собирать данные о солнечной активности и поможет ученым спрогнозировать направление "выбросов" на солнце, а также позволит специалистам просчитать последствия электромагнитных бурь в будущем.