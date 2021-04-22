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понедельник, 26 апреля 2021 09:16

Сколько стоит подготовка к ВНО-2021? Анализ стоимости занятий с репетитором

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Настала пора активной подготовки к ВНО-2021. Однако осложняется она тем, что последний учебный год школьники были вынуждены обучаться дистанционно. Помогут исправить ситуацию репетиторы, которые проводят индивидуальные дополнительные уроки. Сколько они стоят? Мы проведем анализ цен занятий по популярным предметам на основе данных самого большого репетиторского сервиса BUKI.

 

ВНО-2021: самые популярные предметы

В 2021 году будущие абитуриенты могут сдать на ВНО не более пяти дисциплин. Как показали результаты регистрации на основную сессию внешнего независимого оценивания, самыми востребованными предметами у школьников стали:

Украинский язык, зарегистрировано 208 044 человека;
Математика, зарегистрировано 242 834 человека;
История Украины, зарегистрировано 247 109 человек.

Однако, подобную статистику нельзя назвать показательной, ведь эти три предмета являются обязательными – их должны сдать все без исключения выпускники. С большим отрывом следующими в рейтинге стали география, английский язык и биология. Физику, химию и немецкий язык выбрало наименьшее количество людей.

Оптимальным решением является планомерная и последовательная предварительная подготовка к тестированию. Однако, локдаун и дистанционное обучение в школах значительно снизили ее эффективность. Именно поэтому многим ученикам нужны дополнительные занятия.

Их наиболее бюджетным вариантом является самостоятельное освоение материала – изучение теории, ее отработка на практике и конечно, решение тестов. Но если и после этого "дружбы" с предметом не вышло, стоит воспользоваться услугами квалифицированного репетитора по химии, биологии или любого другого профильного предмета.

 

Почему занятия с репетитором - это лучшее решение?

Преимуществом занятий с репетитором при подготовке к ВНО-2021 является индивидуальный подход и быстрый и качественный результат подготовки. Квалифицированный педагог составит учебный план с учетом способностей школьника и сбалансирует нагрузку в соответствии с его возможностями.

Немаловажным достоинством считается и удобный график обучения. Подготовка к тестированию может вестись в любое удобное, свободное от школы время.

Выбрать лучшего преподавателя для ребенка – цель каждого ответственного родителя. Но как это сделать? На сайте BUKI можно быстро и просто подобрать педагога в соответствии с необходимыми критериями – дисциплиной, форматом обучения и стоимостью занятий.

Чтобы понять, подходит ли педагог именно вашему ребенку, нужно обратить внимание на:

• Отзывы. Не обращайтесь к преподавателям, чей послужной список пестрит негативными откликами;
• Знания. Прежде чем выбрать определенного репетитора, стоит узнать не только о его педагогическом стаже или регалиях, но и о том, какой тип подготовки ему близок, работает ли он с абитуриентами в вопросе подготовки к ВНО;
• Учебные материалы. Перед началом занятий вы должны проанализировать потенциал педагога, а потому стоит узнать, какие методики преподавания он использует. В случае, если ответ вас не устраивает – смело отказывайтесь от сотрудничества.

Стоимость занятий с репетитором

При выборе репетитора немаловажна и стоимость его услуг. Этот параметр сильно разнится и зависит он от стажа преподавателя, города и конечно, самого предмета. Самыми дорогими предметами являются математика (185 грн) и иностранные языки (176-300 гривен). Дешевле обойдутся гуманитарные науки. К примеру, средняя стоимость одного занятия украинским языком стоит 165 гривен.

Ниже представлена аналитика средней стоимости занятий по самым популярным предметам ВНО 2021 с репетиторами BUKI.

 

Таким образом, если абитуриент готовится к сдаче ВНО по трем предметам, например: Украинский язык, Английский язык и Математика и занимается с репетитором по 2 часа в неделю по каждому предмету, то месячные расходы на подготовку составляют:

(165 + 176 + 185) * 8 = 4208 гривен.

На сервисе BUKI зарегистрировано более 32 000 репетиторов из 450 городов Украины, при этом их компетенции не ограничиваются лишь стандартной школьной программой. Огромная база анкет и гибкая ценовая политика позволяет выбрать лучшего преподавателя для подготовки к ВНО-2021. Сделать это легко, ведь поиск репетитора на BUKI совершенно бесплатный – вы оплачиваете только обучение.

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