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вторник, 16 марта 2021 16:39

Скандалы происходят еженедельно. Почему в Украине издают некачественные учебники

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Скандалы происходят еженедельно. Почему в Украине издают некачественные учебники
Почему в Украине выдают некачественные учебники фото: report.if.ua

Эксперты из Института модернизации содержания образования пришли к выводу, что школьная литература в Украине имеет ощутимые проблемы.

Почти еженедельно происходят скандалы из-за несоответствий в учебниках, пожаловался в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Есть ошибки вроде "лечебной соды" или "глинтвейна для разогрева". Это лишь незначительная часть недостатков, которые просто стали публичными. На самом деле в учебниках, напечатанных в 2015-2020-х годах, неточностей гораздо больше", - написал чиновник.

Подготовка новых учебников проходит в крайне сжатые сроки. Для такой работы нужно не менее года. Однако авторам дают максимум 10 месяцев. Каждая учебная книга перед печатью проходит экспертизу в Институте модернизации содержания образования. Проект учебника оценивают 8 экспертов.

"Некачественные учебники - вечная для Украины проблема. Надо радикально менять учебное книгоиздание и существующую систему. В Украине нет комплексных изданий учебников, которые идут в комплекте с другими вещами. К примеру, многие педагоги работают по учебникам английского языка Oxford University Press. Когда они появились в 1990-е годы, учителя были очень удивлены. В комплекс входят учебник для ученика и учителя, а также рабочая тетрадь. Этот комплекс обеспечивает весь учебный процесс. Использования только учебника всегда было недостаточно", - пояснил Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

Сегодня учебник играет второстепенную роль, ведь есть много ресурсов, пришедших на помощь учителю.

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"Дочь учится в 10-м классе. Для нее понятие "учебник" стало довольно относительным. У нее есть книги в электронном варианте или же просто учебные тетради, в которых дети выполняют домашние задания, используя Google. Качество современных учебников хромает. Если раньше на них можно было равняться и смело цитировать, то сейчас такого не скажешь. Иногда случаются ошибки не только технические, но и логические. Например, в задачах. Следует тщательнее подбирать примеры предложений для тех или иных правил. Иногда ребенок не может понять их содержание. Детям нужна современная информация, которая закреплена профессиональными примерами", - рассказывает мать десятиклассницы Инна Молчанова.

Девятиклассница Соломия Белецкая говорит, что больше всего ей нравятся школьные учебники по истории Украины и украинскому языку.

"В учебнике по истории Украины, автором которого является Владимир Власов, мне нравится почти все. Есть одно "но": некоторые даты не пишут. Возможно, они не столь важны, но хотелось бы видеть все даты. В учебнике по украинскому языку, автором которого является Александр Авраменко, хотелось бы видеть короткие схемы по всему изученному разделу. Так можно актуализировать изученный материал, а не листать весь раздел снова", - добавляет девятиклассница.

В течение 2020 года репетиторство стало намного популярнее, чем раньше. Спрос на индивидуальные занятия спровоцировал карантин. Особенно большим спросом в прошлом году пользовалось репетиторство по математике, английскому и украинскому языкам.

Автор: Алёна Лищук
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