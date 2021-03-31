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Сергей Токарев: арт-проект "Наука - это она" рассказывает о женщинах-ученых Украины

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Сергей Токарев: арт-проект &quot;Наука - это она&quot; рассказывает о женщинах-ученых Украины
Проект "Наука - это она" нашел поддержку крупных международных организаций: ООН Женщины и Детского Фонда ООН (UNICEF)

С февраля в Украине проходит масштабный арт-проект "Наука – это она". Информационная кампания нацелена на то, чтобы рассказать широкой общественности про выдающихся украинских женщин-учёных и их вклад в мировую науку языком искусства. В марте в рамках кампании состоялся показ выставки портретов 12 женщин, прославившихся в области физики, математики, биологии, генетики и других наук. О том, как картины помогут популяризировать женщин в науке и какие ещё активности планируются в рамках арт-кампании "Наука – это она", рассказал инициатор проекта, инвестор Reface, бизнесмен Сергей Токарев.

Допремьерный показ художественной выставки состоялся в конференц-зале Unit.Verse. 12 портретов, созданных современными известными украинскими иллюстраторами, сопровождались информационной справкой о научном пути каждой героини серии, её научных достижениях и открытиях. Как объясняют координаторы проекта, чтобы придать ивенту бóльшую внушительность, пришлось экспериментировать с форматом мероприятия.

"Совмещение столь разных сфер – искусства и науки, предопределило и необычное совмещение форм. Мы провели показ не в обычном формате выставки. На мероприятии также были выступления учёных – героинь картин, которые рассказали о своём пути в науке, интервью с хедлайнером творческой группы, которая создавала картины, Сергеем Майдуковым, а также панельная дискуссия про гендерный, возрастной и другие паритеты "Поколение равенства". Мероприятие получило широкое освещение в прессе, поэтому, я считаю, оно достигло своей цели – познакомить как можно большее количество людей с женщинами-учёными и развенчать стереотип о том, что наука – исключительно мужская сфера", – отметил Сергей Токарев.

Идея проекта родилась не на пустом месте. Как отмечает его инициатор, к этому его привело многолетнее наблюдение за гендерным неравенством в близкой ему IT-сфере.

"Я заметил, что мужчины на собеседованиях почти всегда завышают свои возможности, свои умения, и требуют большего. Девушки же наоборот – существенно занижают свои достоинства, а также и зарплату просят меньше. Я считаю, что это несправедливо, и мы решили бороться с этой несправедливостью", – подчеркнул Токарев.

В ходе изучения темы выяснилось, что гендерное неравенство ощутимо и в других технических сферах, а также в научной сфере в целом. При чём проявляется оно на самом очевидном уровне.

"Однажды мы провели очень интересный эксперимент – просили назвать имена выдающихся украинских ученых. Все быстро вспоминали Королева, Вернадского, Сикорского и многих других мужчин, а женщин-ученых почти никто не смог назвать ни одной. Мы подумали, что это неправильно и это досадное положение необходимо исправить. Отсюда и родился этот проект", – рассказал Сергей Токарев.

Проблема гендерного дисбаланса остаётся актуальной не только для Украины, но и для всего мира. Проект "Наука – это она" нашел поддержку крупных международных организаций – ООН Женщины и Детского Фонда ООН (UNICEF), которые профинансировали рекламу кампании на билбордах и ситилайтах Киева.

"Наука – это она" имеет и литературную составляющую. В рамках арт-проекта кураторы провели конкурс эссе среди девушек 14-21 года про одну из героинь портретной серии. Молодых авторов просили не только изложить биографические данные учёных, но и подумать и описать, как их личный вклад повлиял на развитие науки, а также выразить своё личное отношение к их личностям. Всего организаторы получили 561 эссе. В данный момент их рассматривает экспертное жюри, состоящее из профессиональных редакторов, журналистов, писателей, блогеров и, конечно же, учёных.

"Всего будет 12 победительниц – по одной за лучшее эссе про каждую из 12 предложенных женщин-учёных. Гран-при конкурса – финансирование любого образования на сумму $4000, получит самая лучшая из 12 финалисток", – рассказал Сергей Токарев

К этой сумме прибавятся также средства, которые будут собраны в ходе благотворительного аукциона в конце мая этого года. В качестве лотов выступят 12 портретов и другие ценные экспонаты.

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