Сегодня человечество исчерпало все ресурсы Земли

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 954
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5607
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2124
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 342
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5337
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6174
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1566
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6435
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10602
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4977
Фото
Все фото
5
4
25
4
10
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
&quot;Умер бы ради находки&quot;: в янтаре обнаружили уникальную вещь
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Видео
Все видео
Показали аномальное явление на Луне
Показали аномальное явление на Луне
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
Солнце имеет свой звук - NASA обнародовало аудиозапись
Солнце имеет свой звук - NASA обнародовало аудиозапись
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
Астронавты приземлились на Луну
Астронавты приземлились на Луну
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1593
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3366
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 684
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4977
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1071
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 17:58

Сегодня человечество исчерпало все ресурсы Земли

1 Комментировать
Сегодня человечество исчерпало все ресурсы Земли
Сегодня наступил Всемирный день экологического долга. Фото: redbod

Сегодня наступил Всемирный день экологического долга.

Ежегодно ученые-экологи определяют дату Дня экологического долга - каждый раз она все дальше от 31 декабря, передает platfor.ma.

Это день, когда человечество уже потратило все возобновляемые В течение года природные ресурсы и начинает тратить те, что самостоятельно восстановиться не успеют и были накоплены планетой раньше.

Впервые человечество стало подсчитывать потраченные ресурсы в 1970 году - тогда это было 29 декабря, то есть дефицит составлял всего 2 дня. С тех пор вычисления проводятся Global Footprint Network регулярно и четко демонстрируя, что уровень потребления становится все больше. Со временем дата начала все активнее сдвигаться - уже в 1990 году это было 11 октября, а в 2002 -19 сентября. В прошлом году этот день наступил 2 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Час Земли: почему электричество должно исчезнуть

Планете можно помочь, если каждый человек будет работать над уменьшением его личной "экологического следа" - потребляемого объема водных, атмосферных, грунтовых, растительных и других ресурсов. А также не допускать бесконтрольного потребления общих ресурсов недобросовестными предприятиями.

Населения нашей планеты, которое увеличивается, и постоянно растущая потребность в энергетических и других ресурсах приводят к угнетающих последствий. Речь идет о возобновляемых источниках. Если раньше людям удавалось войти в рамки объемов, наша планета способна восстановить за год, то сейчас человечество начнет жить в долг

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня человечество исчерпало все ресурсы Земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Впервые снесли памятник Ленину

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 149475
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 87085
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 56499
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 28262
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 26825
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
8
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
7
Порошенко дал срочное задание по России
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
Голосов: 3310
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua