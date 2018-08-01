Сегодня человечество исчерпало все ресурсы Земли

Сегодня наступил Всемирный день экологического долга. Фото: redbod

Сегодня наступил Всемирный день экологического долга.

Ежегодно ученые-экологи определяют дату Дня экологического долга - каждый раз она все дальше от 31 декабря, передает platfor.ma.

Это день, когда человечество уже потратило все возобновляемые В течение года природные ресурсы и начинает тратить те, что самостоятельно восстановиться не успеют и были накоплены планетой раньше.

Впервые человечество стало подсчитывать потраченные ресурсы в 1970 году - тогда это было 29 декабря, то есть дефицит составлял всего 2 дня. С тех пор вычисления проводятся Global Footprint Network регулярно и четко демонстрируя, что уровень потребления становится все больше. Со временем дата начала все активнее сдвигаться - уже в 1990 году это было 11 октября, а в 2002 -19 сентября. В прошлом году этот день наступил 2 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Час Земли: почему электричество должно исчезнуть

Планете можно помочь, если каждый человек будет работать над уменьшением его личной "экологического следа" - потребляемого объема водных, атмосферных, грунтовых, растительных и других ресурсов. А также не допускать бесконтрольного потребления общих ресурсов недобросовестными предприятиями.

Населения нашей планеты, которое увеличивается, и постоянно растущая потребность в энергетических и других ресурсах приводят к угнетающих последствий. Речь идет о возобновляемых источниках. Если раньше людям удавалось войти в рамки объемов, наша планета способна восстановить за год, то сейчас человечество начнет жить в долг