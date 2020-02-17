Сделали фото самых высоких облаков в атмосфере Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало, как выглядит самые высокие облака на Земле.
Соответствующее фото американское ведомство опубликовало на своей странице в Instagram.
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"Открытка из края космоса. Эти электрически-голубые облака видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и подсвечивает их", - подписали изображения в NASA.
NASA показало, как выглядит из космоса крупнейшая пустыня в Европе - Олешковские пески на Херсонщине.
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