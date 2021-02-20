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суббота, 20 февраля 2021 02:16

С Марса пришли первые цветные изображения

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Марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением.

Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance, сообщается на сайте NASA.

  Первое цветное изображение с Марса
Первое цветное изображение с Марса
  Первое цветное изображение с Марса
Первое цветное изображение с Марса

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс. Посадка длилась 7 минут.

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