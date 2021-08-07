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суббота, 07 августа 2021 19:09

Родители смогут следить за отправленными фото ребенка: новые функции от Apple

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Родители смогут следить за отправленными фото ребенка: новые функции от Apple
В Apple появились новые функции. Фото: Reuters

Компания Apple в 2021 году внедрит новые функции.

Они позволят ограничить доступ неприемлемого контента для детей и позволят родителям быть проинформироваными о переписке ребенка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новые функции представят в трех областях:

- родители смогут играть более информированную роль, что поможет детям ориентироваться в общении в интернете.

- приложение "Сообщения" придаст новые инструменты для предупреждения детей и их родителей при получении или отправке фотографий откровенно сексуального характера.

- при получении контента такого типа фотография будет размытой, а ребенок будет предупрежден, ей будут представлены полезные ресурсы для понимания того, что это нормально - не хотеть просматривать эту фотографию. В качестве дополнительной меры предосторожности, родители будут получат сообщение об отправке такого контента.

Аналогичные меры защиты доступны, если ребенок пытается отправить фотографии откровенно сексуального характера. Ребенка предупредят перед отправкой фотографии, а родители могут получить сообщение, если ребенок решит отправить его.

"Все эти функции появятся позже в этом году в обновление iOS 15 iPadOS 15 watchOS 8 и macOS Monterey", - говорится в сообщении.

Отвлекать детей, которые уделяют гаджетам много внимания, надо осторожно. Если делать это правильно, то все получится без истерик и слез.

Специалисты советуют сначала отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Например, спросить о настроении ребенка. Также следует интересоваться тем, во что ребенок играет, потому что дети любят, когда родителям не безразличны их предпочтения.

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