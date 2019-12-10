Родились первые гибриды обезьяны и свиньи

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1584
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 666
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 504
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4383
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9432
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20025
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6822
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
4
3
3
5
11
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
К украинским полярникам пришел необычный гость
К украинским полярникам пришел необычный гость
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Видео
Все видео
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
В космосе произошел термоядерный взрыв
В космосе произошел термоядерный взрыв
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 801
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9432
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2538
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2664
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6822
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 441
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 11:58

Родились первые гибриды обезьяны и свиньи

  Комментировать
Родились первые гибриды обезьяны и свиньи
Гибрид обезьяны и свиньи в китайской лаборатории Фото: Daily Mail

В китайской лаборатории родились первые в мире гибриды обезьян-свиней.

Эксперимент имеет целью вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации, передает DailyMail.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тыс. эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. Исследователи сообщают, что в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека

"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - сказал работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине Тан Хай.

Всего на свет появилось 10 гибридов, которые умерли в течение первой недели жизни в лаборатории.

В Верховной Раде Украины предварительно поддержали законопроект, предусматривающий отсрочку запуска Единой информационной системы трансплантации до 1 января 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родились первые гибриды обезьяны и свиньи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 19872
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 18886
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 16857
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9198
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 8613
Наука
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
 Просмотров: 63
"Дракон" Илона Маска состыковался с МКС
"Дракон" Илона Маска состыковался с МКС Просмотров: 207
Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека
Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека Просмотров: 225
Показали место аварии индийского космического аппарата
Показали место аварии индийского космического аппарата Просмотров: 441
Ученые доказали существование второго спутника Земли
Ученые доказали существование второго спутника Земли Просмотров: 2223
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
4
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 335
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua