Родились первые гибриды обезьяны и свиньи

Гибрид обезьяны и свиньи в китайской лаборатории Фото: Daily Mail

В китайской лаборатории родились первые в мире гибриды обезьян-свиней.

Эксперимент имеет целью вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации, передает DailyMail.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тыс. эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. Исследователи сообщают, что в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

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"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - сказал работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине Тан Хай.

Всего на свет появилось 10 гибридов, которые умерли в течение первой недели жизни в лаборатории.

В Верховной Раде Украины предварительно поддержали законопроект, предусматривающий отсрочку запуска Единой информационной системы трансплантации до 1 января 2021 года.