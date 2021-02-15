Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику

Red Dead Redemption 2 получила фотореалистичную графику фото: Portaltele

Игра Red Dead Redemption 2 получила фотореалистичную графику с помощью флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3090. Создателями игры являются творцы GTA 5.

На YouTube-канале Digital Dreams появилось видео, в котором авторы запустили игру в ультрарежиме при 60 кадрах в сек., сообщает Portaltele.

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В игре RDR 2 использовали специальные фильтры ReShade, которые отвечают за освещение, а разрешение выставили на 8К.

В результате, игра 2018 года выхода максимально приблизилась к фотореализму, демонстрируя графику уровня консолей нового поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X.

Разработали устройство, преобразующее человеческое тело в биологический аккумулятор. Эластичный прибор имеет форму кольца и использует естественное тепло тела, чтобы превратить внутреннюю температуру в электричество.