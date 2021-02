Различные оттенки кожи и шприц без крови: Apple создала новые эмодзи

С началом вакцинации в мире, с емодзи шприца забрали кровь - теперь он универсальный. Фото: emojipedia

217 новых эмодзи появилось на устройствах компании Apple.

Их добавили в последнюю бета-версию iOS 14.5, выход которой запланировали весной, сообщает Emojipedia.

Полный перечень новых эмодзи можно увидеть здесь.

Основную часть новых смайлов, а это 200 картинок, посвятили оттенкам кожи для эмодзи "пара с сердечком" и "пара, которая целуется". Таким образом можно будет выбрать различные оттенки кожи и изобразить межрасовые отношения.

Еще Apple добавила горящее - Heart on Fire - и вылеченное сердца - Mending Heart. Также появились 3 новых смайлы: который выдыхает - Exhaling Face, головокружение - Face With Spiral Eyes - и тот, что скрылся в облаках - Face in Clouds.

С началом вакцинации в мире с эмодзи шприца забрали кровь - теперь он универсальный. В картинке с наушниками компания изменила предыдущие на свои беспроводные.

