Рассказали, с каким весом люди чувствуют себя счастливее

Люди с лишним весом более счастливы, чем худые - британские ученые Фото: открытые поисковые системы

Люди с лишним весом более счастливы, чем худые. Такой вывод сделали ученые Бристольского университета (Великобритания).

Они провели исследования. Для него использовали данные британского биобанка - базы данных. Там содержатся генетические данные 500 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 37 до 73 лет. Некоторые выводы ученых стали неожиданными, пишет espreso.tv. Они обнаружили, что люди с избыточным весом обычно более спокойны.

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Так же ученые отметили, что люди, генетически предрасположенные к ожирению, реже бывают нервными и испытывают напряжение.

Некоторые люди, имеющие лишний вес, не увеличивают риск для сердечной болезни и метаболического синдрома, тогда как люди с нормальным весом могут иметь несколько сердечных проблем. Ранее считалось, что дополнительный брюшной жир вредит работе сердца и развивает сопротивление инсулина, повышая вероятность диабета второго типа. Однако врачи из университета Тюбингена (Германия) и специалисты из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (США) определили, что ожирение не всегда приводит к ухудшению здоровья".