Продемонстрировали фото загадочного явления на Марсе

Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал и передал на Землю удивительную фотографию поверхности Марса.
В связи с приходом весны на Красную планету Солнце растапливает ледяную шапку из углекислого газа, который укрывает регион и на поверхность планеты выползают черные формирования, которые научные работники называют "пауками", - сообщает издание Сегодня.
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На Марсе слишком низкое давление, потому лед не сразу переходит из твердого в жидкое состояние. Сначала он нагревается, становится газообразным и накапливается под поверхностью. Из-за таких процессов поверхность планеты не выдерживает напора, трескается и выпускает в атмосферу углекислый газ, который и формирует паукообразные черные узоры.
Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал фотографию еще в мае 2018 года, но работники агенства опубликовали снимок на своем официальном сайте лишь через 2 месяца.
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