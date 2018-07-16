Продемонстрировали фото загадочного явления на Марсе

Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал и передал на Землю удивительную фотографию поверхности Марса.

В связи с приходом весны на Красную планету Солнце растапливает ледяную шапку из углекислого газа, который укрывает регион и на поверхность планеты выползают черные формирования, которые научные работники называют "пауками", - сообщает издание Сегодня.

Автор: Фото: ukr.segodnya.ua Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter

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На Марсе слишком низкое давление, потому лед не сразу переходит из твердого в жидкое состояние. Сначала он нагревается, становится газообразным и накапливается под поверхностью. Из-за таких процессов поверхность планеты не выдерживает напора, трескается и выпускает в атмосферу углекислый газ, который и формирует паукообразные черные узоры.

Автор: Фото: ukr.segodnya.ua Поверхность Марсу не выдерживает высокого давления газа, которое образуется через таяние льда и трескается. Из-за этого, на поверхности планеты появляются черные узоры, которые ученые прозвали "пауками".

Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал фотографию еще в мае 2018 года, но работники агенства опубликовали снимок на своем официальном сайте лишь через 2 месяца.