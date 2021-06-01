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вторник, 01 июня 2021 14:24

Поплавский выступил спикером на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"

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  Михаил Поплавский принял участие во Всеукраинском образовательном форуме. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail
Михаил Поплавский принял участие во Всеукраинском образовательном форуме. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

На Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука", который открыл 31 мая президент Украины Владимир Зеленский, обсуждались вопросы украинского образования и науки в мировом измерении, цифровизации и популяризации науки, обустройство комфортной среды для всех участников образовательного процесса.

В работе сессии "Цифровизация образования и науки" принял участие ректор КНУКиИ, доктор наук, профессор Михаил Поплавский.

  Михаил Поплавский принял участие во Всеукраинском образовательном форуме. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail
Михаил Поплавский принял участие во Всеукраинском образовательном форуме. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

"Университет культуры перешел на смешанное обучение. В вузе с 2018 года внедрена и реализуется Концепция развития цифрового университета. Поэтому пандемия Covid-19 хотя и стала для нас вызовом, особенно для художественного образования, но это не шокировало. Мы были готовы психологически, педагогически и технически. Создали "Международный центр инновационных технологий". У нас мощно работает факультет дистанционного обучения. Полностью изменили концепцию профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами. Сегодня социальные сети - основное средство коммуникации с современной молодежью. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. А что нужно для молодежи? Или молодежь тебе доверяет, или тебе не доверяет", - отметил во время панельной дискуссии Михаил Поплавский.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука", проходит в столице с 31 мая по 2 июня отмечают организаторы форума: https://ukraine30.com/education_science/

Отмечается также, что участники мероприятия, в том числе представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты, будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.

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