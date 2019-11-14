Показали впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере

Впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере.Фото:nasa.gov

3 ноября ученый Кевин Гилл сделал фотографию, используя данные с аппарата JunoCam космического корабля. Об этом говорится на сайте NASA.

На фото можно увидеть огромный ураган в атмосфере газового гиганта. Снимок на Землю передали межпланетной станции "Юнона".

"Космический корабль NASA Юнона отразил потрясающе подробный снимок циклонического шторма в атмосфере Юпитера", - сообщают в NASA

Ширина урагана на снимке составляет примерно 2000 тыс.км.

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Ураган располагается в регионе под названием NNNNTB - "северный северный умеренный пояс", одной из многих устойчивых полос облаков планеты, формируются ветрами на разных широтах. Эти полосы образованы преимущественно ветрами. Вихрь, который наблюдается, составляет примерно 1200 миль.

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