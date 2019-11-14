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четверг, 14 ноября 2019 13:28

Показали впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере

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Показали впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере
Впечатляющий снимок большого урагана на Юпитере.Фото:nasa.gov

3 ноября ученый Кевин Гилл сделал фотографию, используя данные с аппарата JunoCam космического корабля. Об этом говорится на сайте NASA.

На фото можно увидеть огромный ураган в атмосфере газового гиганта. Снимок на Землю передали межпланетной станции "Юнона".

"Космический корабль NASA Юнона отразил потрясающе подробный снимок циклонического шторма в атмосфере Юпитера", - сообщают в NASA

Ширина урагана на снимке составляет примерно 2000 тыс.км.

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Ураган располагается в регионе под названием NNNNTB - "северный северный умеренный пояс", одной из многих устойчивых полос облаков планеты, формируются ветрами на разных широтах. Эти полосы образованы преимущественно ветрами. Вихрь, который наблюдается, составляет примерно 1200 миль.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну.

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Дата
14
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