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понедельник, 04 ноября 2019 17:33

Показали уникальное фото "команды" звезд

Автор: spacetelescope.org
  "Команда" звезд в созвездии Персея
"Команда" звезд в созвездии Персея

Телескоп Hubble сделал снимок "команды" звезд из галактики NGC 1333.

Галактика находится на расстоянии 1 тыс. световых лет от Земли в созвездии Персея, передает dt.ua.

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По словам ученых, на изображение попал один регион галактики. В нее входит около 300 млрд звезд. На фото видны несколько, которые образовали "команду".

Формированию звезд способствуют пыль и газ, которые находятся в регионе. Светила освещают материал вокруг, благодаря этому их легко обнаружить и наблюдать с помощью телескопа.

Телескоп "Хаббл" вывели на орбиту 24 апреля 1990 экипажем корабля многоразового использования "Дискавери".

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Дата
04
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