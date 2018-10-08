Показали самый старый в мире "комикс"

Старейший комикс в мире нашли в древней римской гробницы в Иордании.

Он в деталях рассказывает о повседневной жизни города Капитолиада тысячи лет назад, передает cikavosti.com.

Сотни фигур людей, животных и богов - изображены на стенах захоронения. Их позы и действия, иллюстрирующие рутинные мероприятия, такие как сбор урожая и строительство оборонительной стены в городе, который был процветающим центром торговли и культуры во втором веке нашей эры. Но роспись не просто древняя картинная галерея. На рисунках - десятки надписей, поясняющих изображения, и описывают зафиксированы на них действия.

Ученые нашли самый старый в мире «комикс». Фото: cikavosti.com

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Например, картинка с изображением камнетесы сопровождается надписью "Я режу", а несчастный случай на стройке объясняется словами - "К сожалению, для меня, я мертв!". По мнению ученых, находка - это не что иное, как аналог современных комиксов.

Ученые нашли самый старый в мире «комикс». Фото: cikavosti.com

Два римских захоронения были обнаружены в 2016 в городе Бейт-Рас Департаментом древностей Иордании. Почти полтора года понадобилось международной команде ученых, чтобы провести раскопки, в результате которых удалось обнажить стены и увидеть рисунки.

Ученые нашли самый старый в мире «комикс». Фото: cikavosti.com

Захоронение размером около 52 квадратных метров содержит две погребальные камеры стены. Стены и потолок главной из них покрывают около 260 рисунков, которые сопровождают 60 надписями. В основном это зарисовки строительных работ, и они демонстрируют все стадии процесса возведения оборонительных сооружений. Персонажи напоминают бригадиров и рабочих различных строительных специальностей. Есть сцены несчастных случаев и повседневного быта.

Портрет обнаженного юношу нашли в могиле римского вельможи. Гробницу II в. до н.э. обнаружили неподалеку от Неаполя в Италии. Здесь был похоронен вельможа. В могиле хорошо сохранился портрет юноши в полный рост. Он держит чашу вина и вазу. Гробницу ограбили, вероятно, в XIX в. Тогда повредили фреску, которая занимала всю стену. Исследователи считают, что фреска изображала застолья. На боковых стенах гробницы были нарисованы гости. Но сохранился только фрагмент над входом в гробницу.