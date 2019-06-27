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четверг, 27 июня 2019 16:24

Показали первые камни, которые забрали с Луны
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NASA показало первые лунные камни, которые забрали с Луны
Фото: УНН
NASA показало первые лунные камни, которые забрали с Луны
NASA показало первые лунные камни, которые забрали с Луны
NASA показало первые лунные камни, которые забрали с Луны
NASA показало первые лунные камни, которые забрали с Луны

NASA показало лунные камни, собранные в период первых миссий Apollo.

Лунный грунт и камни хранили в Космическом центре Линдона Джонсона, который входит в структуру NASA и имеет ограниченный доступ, сообщает УНН.

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Сейчас в лаборатории находится 382 кг лунного грунта. Его собирали в 1969-1972-х. Все экспонаты хранят в специальных контейнерах, заполненных азотом.

Изучать образцы позволили через годовщину первой высадки человека на Луну. Она состоялась 20 июля 1969-го. Долгое время в лабораторию никого не допускали.

Космическая программа "Аполлон" началась в 1961-м для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершилась в 1975 году.

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