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пятница, 19 февраля 2021 08:41

Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
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Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance удачно сел вчера в северном полушарии Марса. Сегодня он прислал первые 2 снимка с поверхности Красной планеты.

Точным местом приземления стал 45-километровый кратер Джезеро на западной окраине равнины Исиды. Считается, что 3,5-3,9 млрд лет назад там располагались дельта реки и озеро, сообщает NASA.

"Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса", - говорится в сообщении.

Фото: NASA

Процесс посадки ровера длился около 7 мин. В устройство установили 23 камеры и несколько микрофонов, которые будут записывать звуки Марса.

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Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете.

На борту Perseverance есть образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры будут проверять, как на образцы влияет среда планеты.

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