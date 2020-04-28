Показали первую модель геликоптера

Вертолет Сикорского. Фото: УИНП

28 апреля 1784 изобретатели Лонуа и Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную движущуюся модель вертолета.

Летательный аппарат поднимался в воздух с помощью винта, который вращался в горизонтальной плоскости. Как и в оригинале, перемещения обеспечивалось наклоном в соответствующем направлении несущего винта.

Идея создания вертолета возникла еще в XV веке. Тогда Леонардо да Винчи разработал идею машины, которая передвигалась с помощью двух винтов, имела вертикальный взлет и посадку. Он первый соединил два греческих слова - спираль / винт и крыло- чтобы образовать название "вертолет".

А в 1861 году французский изобретатель господин де П. дьАмекоурт ввел лексему "вертолет", назвав так представленную им маленькую модель электрического вертолета.

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Первый же полет на вертолете осуществили почти через 50 лет после введения лексемы - в 1907 году французский изобретатель Поль Корню поднялся на 30 сантиметров в своем "вертолете". Несущие лопасти двигались с помощью двигателя "Antoinette" мощностью 24 л. с. Он сумел продержаться в воздухе 20 секунд.

26 апреля 1962 космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны. "Ranger 4" был беспилотным космическим аппаратом, предназначенным для передачи изображений поверхности Луны в течение 10 минут до столкновения с поверхностью. Также он должен был доставить капсулу с сейсмометром на поверхность и собрать данные гамма-излучения в полете, изучить отражательную способность лунной поверхности.