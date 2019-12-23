Показали центр Млечного пути

NASA опубликовало фото центра Млечного пути. Фото: NASA.

Космическое агентство NASA опубликовало фото центра Млечного пути.

По словам ученых, именно в центре нашей галактики наблюдается наибольшее скопление гигантских молекулярных облаков, которые имеют низкую температуру и состоят из плотного газа и пыли и являются своеобразным строительным материалом для звезд, подобных Солнцу, передает NASA.

В центре фотографии можно разглядеть "карамельную трость", которая охватывает до 190 световых лет. Заметные вспышки красного, желтого и бирюзового цвета, дуги синего и зеленого цветов и слабые световые пятна.

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"Мы очень заинтригованы красотой этого изображения, оно действительно экзотическое. Когда ты смотришь на это, ты чувствуешь, что смотришь на какие-то действительно особые силы природы во вселенной", - отметил исследователь Йоханнес Стагун из Университета Джонса Хопкинса.

Фотография пролила свет на некоторые научные факты. Ученые выяснили, что на самом деле 80% звезд, расположенных в нашей галактике, были сформированы в самом начале, а не в течение всей истории галактики, как считалось ранее.

Теперь ученые утверждают, что гигантский взрыв звездообразования вызвал больше 100 тысяч взрывов сверхновых в центральном районе Млечного Пути в первые годы его существования.

Американские астрономы считают, что подходящее место для высадки людей на Марсе находится в районе равнины Аркадия. Наиболее важными критериями выбора места для посадки будущей пилотируемой миссии на Марс есть вода и безопасность.