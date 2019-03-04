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понедельник, 04 марта 2019 19:52

Похоже на картину - сфотографировали небо планеты Юпитер

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Межпланетная станция максимально приблизилась к Юпитеру и сделала несколько снимков атмосферы планеты в высоком разрешении.

Фото сделала "Юнона" - межпланетная станция NASA, которая вращается вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, сообщает УНИАН.

"Юнона" вышла на орбиту Юпитера еще в 2016 году и с тех пор уже сделала вокруг него 18 полных оборотов.

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Автор: NASA
  Сфотографировали небо планеты Юпитер
Сфотографировали небо планеты Юпитер

В феврале межпланетная станция в очередной раз максимально приблизилась к Юпитеру. Пролетела на расстоянии всего в 13 тыс. км.

Второй в истории человечества космический аппарат, зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство покинув гелиосферу Солнечной системы. Зонд запустили 40 лет назад, рассчитан он был всего на пять лет, но работает до сих пор.

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