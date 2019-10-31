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четверг, 31 октября 2019 09:01

Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования

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Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Министерство образования и науки хочет изменить правила получения высшего образования для студентов, которые хотят перевестись из одного университета в другой. Фото: UkrMedia

В Министерстве образования и науки хотят поменять правила получения высшего образования для студентов, которые хотят возобновить учебу или перевестись с одного университета в другой. Для этого они должны заново пройти внешнее независимое оценивание.

Как сообщает Lenta.UA, Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска". В случае его принятия уже в следующем году без доступа к высшему образованию может оказаться почти 300 тысяч украинских граждан. Согласно проекту министерского приказа, предусматривается, что студенты при возобновлении и переводе из университета в университет должны проходить ВНО заново.

"По мнению экспертов в сфере образования, это не только нарушает законодательство в целом, но и не соответствует государственным интересам. Во-первых, фактически речь идет о нарушении конституционных прав на получение высшего образования гражданами Украины, которые по определенным причинам прервали обучение в учреждениях высшего образования несколько лет назад. Теперь же при возобновлении или переводе в другой университет эти студенты вынуждены будут сдавать ВНО, которое ежегодно меняется вместе с учебными программами. А значит, сдать его будет крайне непросто, что автоматически "отсеет" людей, чья вина состоит лишь в том, что кто-то в Минобразования решил использовать "революционную" технологию вместо старой-доброй сдачи академразницы, которую до этого использовали десятилетиями", - говорится в материале.

"Во-вторых, "благодаря" бездумному использованию ВНО создаются абсолютно искусственные препятствия для возвращения в Украину наших граждан, обучающихся за рубежом. Дело в том, что программа ВНО – специализированна: и студент из Европы или США лишен возможности должным образом подготовиться к оцениванию. Иными словами, шансы ученика из Оксфорда или Кембриджа на успешный перевод в КПИ или Нацуниверститет имени Т.Шевченко – мизерны. Ученик, пускай он будет семи пядей во лбу, попросту не сдаст ВНО", - отмечается в статье.

В случае принятия данной нормы, отмечают эксперты, это приведет к значительному оттоку учащихся в другие страны. Также есть опасность того, что в вузах начнутся сокращения преподавательского состава.

"По данным ГП "ИнфоРесурс" МОН Украины, только в прошлом учебном году (2018-2019 годах) было восстановлено/переведено 284 605 человек в 1115 учебных заведениях. И можно не сомневаться, что и в этом году ожидается приблизительно такое же количество людей, которые захотят перевестись или восстановиться. Но они физически не смогут для этого сдать экзамены", - утверждает автор статьи.

Lenta.UA
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