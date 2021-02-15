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понедельник, 15 февраля 2021 12:57

Первый позывной радио включили для рабочих завода

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Первый позывной радио включили для рабочих завода
Первый позывной радио включили для рабочих завода фото: focus.ua

В этот день 1939 года в областном эфире Запорожской области впервые прозвучали позывные "Радио Запорожье".

Радио вещало на многоступенчатой ​​основе наряду с Всесоюзным радио и Украинском радио. Оно было одним из первых областных радио на территории современной Украины. Позывной этого радио 1939-го услышали первыми рабочие запорожских заводов.

Решением Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания станции предоставили УКВ-частоты. 1 сентября 2011 года значительно изменили объем вещания и формат передач.

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Уверенный прием радио имеет в Запорожье, Запорожском и Вольнянском районах, в Ореховском районе в поселке Камышеваха, в Васильевском районе в городе Васильевка. Однако с качественной антенной сигнал может быть доступным и в более отдаленных местностях.

Областном радио еще принадлежат частоты 68,72 МГц - Мелитополь, 71,06 МГц - Токмак, ряд других на территории области. Однако, по наблюдениям, речь областного радио на этих частотах не ведут. Их полностью заняла Национальная радиокомпания Украины.

Радиовещание в Украине началось 16 ноября 1924 года. В 19:00 в Харькове - тогдашней столице УССР - через маломощный передатчик вышла в эфир первая отечественная радиопередача.

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Дата
15
февраля

Первый позывной радио включили для рабочих завода

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