Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесли

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля.
Как отмечается, решение было принято "на основе данных с вертолета, полученных поздно вечером в пятницу". Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.
"На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля", - сообщили в NASA, отметив, что аппарат исправен.
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Изначально запустить вертолет планировалось 8 апреля, позже полет переносили на 11 апреля.
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