Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесли

Решение было принято "на основе данных из вертолета, полученных поздно вечером в пятницу". Фото: NASA

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля.

Как отмечается, решение было принято "на основе данных с вертолета, полученных поздно вечером в пятницу". Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

"На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля", - сообщили в NASA, отметив, что аппарат исправен.

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Изначально запустить вертолет планировалось 8 апреля, позже полет переносили на 11 апреля.

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